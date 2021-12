തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയാല്‍ താമസത്തിനായി കറങ്ങി നടക്കേണ്ട; ഇവിടെ വന്നാല്‍ പൊലീസ് കാവലില്‍ കിടന്നുറങ്ങാം...

Thiruvananthapuram

Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നവർക്ക് ഇനി സുരക്ഷിതമായി പൊലീസ് കാവലിൽ കിടന്നുറങ്ങാം. പാളയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കേരള പൊലീസിൻ്റെ എ.സി ഡോർമെട്രി സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 86 ബെഡുകളുള്ള ഡോർമെട്രി സംവിധാനം പൊലീസിൻ്റെ പൂർണ്ണ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഡിസംബർ പത്തുവരെ ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിനാണ് ഡോർമെട്രി സംവിധാനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

English summary

Those who come to Thiruvananthapuram from various districts of the state can now sleep safely under police guard.