ക്രൂചെയ്ഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന വേദിയായി വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറം ; ഇന്നലെ മാത്രം എത്തിയത് ഒൻപത് കപ്പലുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: അന്തർദേശീയ ജലപാതകളോട് അടുത്തുകിടക്കുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്തെ കപ്പലുകളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അന്തർദേശീയ ക്രൂ ചെയഞ്ചിങ്ങിന് ഇന്നലെ മാത്രം വിഴിഞ്ഞത്തെത്തിയതാകട്ടെ ഒൻപത് കപ്പലുകളാണ് . തീരദേശമേഖലയായ വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്രയുമധികം കപ്പലുകൾ എത്തുന്നതും ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്.

Due to its proximity to international waterways, Thiruvananthapuram makes Vizhinjam a favorite destination for ships. Nine ships arrived in Vizhinjam yesterday alone for an international crew change. This is the first time in the history of the coastal region of Vizhinjam that so many ships arrive in a single day.