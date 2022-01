കാരണഭൂതന്‍ സഖാവ് തന്നെ...; പിണറായി സ്തുതിയുമായി കെ എസ് യുവിന്റെ പ്രതിഷേധ തിരുവാതിര

Thrissur

തൃശൂര്‍: കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയിലും സി പി ഐ എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി കൊടുത്ത കളക്ടറുടെ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് തൃശൂരില്‍ തിരുവാതിര. കെ എസ് യുവാണ് പ്രതിഷേധ തിരുവാതിരയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ തിരുവാതിര. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടിനൊപ്പമായിരുന്നു തിരുവാതിര സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ എ കെ ജി സെന്ററില്‍ നിന്നുള്ള ഉത്തരവിനനുസൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് കെ എസ് യു നേതാക്കള്‍ പ്രതികരിച്ചു. കെ എസ് യു തൃശൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ തിരുവാതിര. സെറ്റ് മുണ്ട് ഉടുത്ത് കഴുത്തില്‍ മാലയിട്ട് മങ്കമാരായി വേഷം കെട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധ തിരുവാതിര. കൊടും വെയിലില്‍ കളക്ടറേറ്റ് പടിക്കല്‍ വിളക്ക് കൊളുത്തി അതിന് ചുറ്റുമായിരുന്നു തിരുവാതിര കളിച്ചത്.

കോടതി ഇടപെടല്‍: ആലപ്പുഴ സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനം മാറ്റിവച്ചു, പുതിയ തീയതി തീരുമാനിച്ചില്ല

