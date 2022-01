Thrissur

oi-Jithin Tp

തൃശൂര്‍: വിഭാഗീയതയുടെ പേരില്‍ സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുന്‍ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി ശശിധരനെ വീണ്ടും സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ച അവസാനിച്ച തൃശൂര്‍ ജില്ല സമ്മേളനത്തിലാണ് തീരുമാനം. വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലാണ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ടി ശശിധരനെ സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ നിന്ന് തരം താഴ്ത്തിയിരുന്നത്. 15 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ശശിധരന്‍ സി പി ഐ എം ജില്ല കമ്മറ്റിയില്‍ ശശിധരന്‍ തിരികെയെത്തുന്നത്. 2006ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സി കെ ചന്ദ്രന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് 2007 ല്‍ ടി ശശിധരനെ സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

തനിക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടി വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ശശിധരന്‍ പറഞ്ഞു. ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തിയ ശേഷം ശശിധരന്‍ പിന്നീട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിരുന്നു. തന്നെ പാര്‍ട്ടി മാറ്റി നിര്‍ത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നടപടിയെടുത്ത ശേഷം ഇപ്പോള്‍ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും ഒരാളെയും പൂര്‍ണമായി മാറ്റിനിര്‍ത്തുന്ന പതിവ് പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തീരെ പറ്റാത്തയാളെങ്കില്‍ ഒഴിവാക്കും. എന്തെങ്കിലും ഗുണമേന്മയുണ്ടെങ്കില്‍ അയാളെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരും.

ദിലീപിന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; മാപ്പുസാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതില്‍ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹര്‍ജി

English summary

Former DYFI state secretary T Sasidharan, who was suspended from the state committee for sectarianism, has been reinstated in the CPI (M) district committee.