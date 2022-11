19 സെന്റിമീറ്ററുള്ള മൂക്ക്! താടി കഴിഞ്ഞും താഴേക്ക്.. ആരാണ് ആ 'മൂക്കന്‍!

Offbeat

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വായിച്ചുകാണും..കഥയല്ലേ കഥാപാത്രമല്ലേ എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മള്‍ വിചാരിച്ചത്. കാരണം അത്ര വലിയ മൂക്കൊന്നും ആര്‍ക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ..എന്നാല്‍ അങ്ങനല്ല കാര്യം..

ശരിക്കും ഒരു മൂക്കന്‍ ഉണ്ട്... ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ നിറയെ ആ നീണ്ട മൂൂക്കുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ട്. ഇനി ആരാണ് ആ വലിയ മൂക്കിന്റെ ഉടമ എന്ന് അറിയണ്ടേ.. വിശദമായി അറിയാം.. ഒരുപക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനു ഇത്ര വലിയ മൂക്കോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആയിരിക്കാം..

A photo of a man with a 7.5 inch nose is goes viral on social media, here is the history of the longest nose