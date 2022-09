ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ടീച്ചര്‍; കേട്ടത് സത്യമാണെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും!!!

Offbeat

oi-Alaka KV

തനിക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര തന്റെ സോഷ്യല്‍മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ വൈറലാവാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പുതിയൊരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകകയാണ് അദ്ദേഹം. പതിവ് പോലെ ഈ പോസ്റ്റും സോഷ്യല്‍മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യപകനാണ് തന്റെ മണ്‍ഡേ മോട്ടിവേഷന്‍ എന്നുപറഞ്ഞാണ് അധ്യാപകന്റെ കാര്യം ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നത്.

"സയൻസ് ടീച്ചറുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് ബിലാസ്പൂർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൃദയം തകർന്നുനിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധ്യാപകനെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ഇത് സത്യാമാണെങ്കിൽ, ഈ അധ്യാപകൻ "എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരായ അധ്യാപകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടിയതായി തോന്നുന്നു: പ്രശസ്തിയോ ഭാഗ്യമോ അല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബഹുമാനവും ഭക്തിയും ആണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധ്യാപകനെ താൻ "ടീച്ചർ ഓഫ് ദ ഇയർ" ആയി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary

Anand Mahindra about a teacher who surprised him,reveals what he will do if what he heard is true