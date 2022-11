Offbeat

oi-Alaka KV

കാന്‍സര്‍ മൂലം ഒരു യുവതിയുടെ മൂക്കിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നഷ്ടമായി. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ആ യുവതിക്ക് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അത്. നാസല്‍ കാവിറ്റി കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച യുവതിക്കാണ് മൂക്ക് നഷ്ടമായത്.

ഇവര്‍ക്ക് റേഡിയോ തെറപ്പിയും കിമോ തെറാപ്പിയും നടത്തിയിരുന്നു. 2013 ല്‍ ആയിരുന്നു റേഡിയോ തെറാപ്പിയും കീമോതെറാപ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിലെ അറയുടെ ക്യാന്‍സറിന് ചികിത്സിച്ചത്. പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട മൂക്ക് ഇവര്‍ക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടിയതെന്ന് അറിയണ്ടേ..

English summary

Doctors grown a nose on woman's hand and transplanted to her face, here is how it became possible