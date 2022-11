ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞാല്‍ ജോലി ഉറപ്പ്; വെളിപ്പെടുത്തി സിഇഒ

Offbeat

oi-Alaka KV

പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടേയും അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ജോലിയായിരിക്കും. എത്രയോ ഇന്റര്‍വ്യൂകളില്‍ പങ്കെടുത്ത ആളുകള്‍ ഉണ്ടാവും. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇന്റര്‍വ്യൂകളില്‍ പോയിരുന്നവര്‍ ഉണ്ടാകും. ഇന്റര്‍വ്യൂ ബോര്‍ഡിന് മുന്നില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ടവരും, അതേസമയം, പതറിപ്പോയവരുമുണ്ടാകും.

എന്നാല്‍ നന്നായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടിയില്ലെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോള്‍ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരും അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഉറപ്പായും ആ കാരണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

