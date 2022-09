Offbeat

oi-Alaka KV

സ്വന്തമായൊരു ജോലി കിട്ടുക, ആദ്യത്തെ സാലറിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട് മനസ്സ് നിറയുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടേയും ആ​ഗ്രഹമല്ലേ. ആ ഒരു ആ​ഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏറെ കാത്തിരുന്ന് ആ​ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ജോലി കിട്ടി.

ആത്മാർത്ഥമായി പണിയും എടുത്തു. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസമെത്തി...ആദ്യത്തെ ജോലിക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സാലറി. ഒരുപാട് കാലമായി കണ്ട സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഫഹദ ബിസ്താരി എന്ന മലേഷ്യൻ യുവതി. എന്നാൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ട്വിസ്റ്റായിരുന്നു യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്.

English summary

The girl sent her first paycheck to a stranger, he refused to return it, and here's what happened