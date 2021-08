ഓണവിപണിയിൽ കണ്ണുംനട്ട് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ; സംസ്ഥാനതല ഓണാഘോഷം ഇക്കുറി വെർച്വലായി നടത്തും: ടൂറിസം മന്ത്രി

Onam

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിന് 10 ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ തലസ്ഥാനത്തെ ഓണവിപണിയിൽ ചെറിയ ഉണർവ്. കർക്കിടക വാവുബലിയുടെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച പൊതുവേ കടകളിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവൃത്തിദിനമായതിനാൽ ഇന്ന് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാര കച്ചവടക്കാർ ഓണത്തിന് മികച്ച കച്ചവടം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണുള്ളതെന്ന് തെരുവോര കച്ചവടക്കാരൻ ബാലു വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇക്കുറി സംസ്ഥാനതല ഓണാഘോഷം ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കും. ഓൺലൈൻ പൂക്കള മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് നിർവഹിക്കുമെന്നും ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു.

With just 10 days to go before Onam, there is a small revival in the capital's Onam market. The shops were generally busy on Saturday as part of the Karkitaka Wauvali. Meanwhile, street vendors in Thiruvananthapuram told Balu One India Malayalam that they are hoping for better sales on Onam.