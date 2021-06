Social Media

oi-Binu Phalgunan

കൊല്ലത്തെ വിസ്മയയുടെ മരണം മലയാളികളെ മുഴുവന്‍ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയും കൊടുത്തും വിവാഹിതരായവരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം ഇതില്‍ ഞെട്ടല്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യം. എന്തായാലും സ്ത്രീധനം എന്ന മനുഷ്യവിരുദ്ധ ഏര്‍പ്പാടിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തില്‍ നടിയും അവതാരകയും എഴുത്തുകാരിയും ഒക്കെ ആയ അശ്വതി ശ്രീകാന്തും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതിന് താഴെ അശ്വതിയുടെ പഴയ കല്യാണ ഫോട്ടോയുമായി ഒരാള്‍ ഒരു കമന്റും ഇട്ടു. അതിന് അശ്വതി നല്‍കിയ മറുപടി ഇപ്പോള്‍ വൈറല്‍ ആയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം...

English summary

Aswathy Sreekanth give strong replies to questions raising about her wedding photo. She says that all the ornaments and wedding sari were bout by her with own money.