ടാറ്റ എയർലൈൻസ് അങ്ങനെ എയർ ഇന്ത്യ ആയ കഥ... ടാറ്റയുടെ മിശ്രണം, സർക്കാരിന്റെ പാക്കിങ്! ഒടുവിൽ ടാറ്റയുടെ കൈയ്യിൽ

oi-Binu Phalgunan

എയര്‍ ഇന്ത്യ എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ്. വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പതാക വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വിമാന സേവന ദാതാവ്. പരിമിതികളും പ്രശ്‌നങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വിദേശ യാത്രകള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ ആശ്രയിക്കാവുന്ന വിമാന കമ്പനിയാണിത്.

എയര്‍ ഇന്ത്യ ഇനി ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്: ലേലം സ്വന്തമാക്കിയത് 18000 കോടി രൂപയ്ക്ക്

ടാറ്റ തുടങ്ങിവച്ച ആ സംരംഭം പിന്നീട് സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം, വിമാന കമ്പനി തുടങ്ങാന്‍ ടാറ്റ നടത്തിയ അസംഖ്യം ശ്രമങ്ങളും അതിനേറ്റ തിരിച്ചടികളും എല്ലാം ചരിത്രമാണ്. ഒടുവില്‍ ടാറ്റയുടെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ എയര്‍ ഇന്ത്യ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ആ കഥ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു...

English summary

The history of Air India, since TATA Air Services to today's Air India and the story of JRD TATA. Finally, TATA Sons took over Air India, from government of India