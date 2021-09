Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍, അത് ഒടുവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ തന്നെ എത്തിനില്‍ക്കും. ബ്രിട്ടീഷുകാരില്‍ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായത് ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയ്ക്ക് ശേഷം ആ പാര്‍ട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് തന്നെ അക്കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്.

എന്തായാലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗധേയം നിര്‍ണയിക്കുന്നതിലും പ്രധാനപങ്ക് വഹിച്ചത് ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ആയിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കേന്ദ്ര ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രം ആണ് ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് ഭരണമുള്ളത്. എന്താണ് ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം?

English summary

The history of Indian National Congress- Before and After Independence. Once the strongest party in India is now facing big challenges in existence.