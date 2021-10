മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വച്ഛന്ദമായ ആത്മഹത്യ... സഹായിക്കാൻ നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ

Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആലോചിക്കാത്തവർ ഒരുപക്ഷേ, വിരളമായിരിക്കും. പല ആത്മഹത്യകളും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷത്തെ വൈകാരിക തള്ളിച്ച കൊണ്ടോ, ഭയം കൊണ്ടോ, ആശയക്കുഴപ്പം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ആ ഒരു നിമിഷം മറികടന്നാൽ ആത്മഹത്യയെ തന്നെ പുച്ഛിച്ചുതള്ളുന്നവരാണ് പലരും. എന്തായാലും ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല.

അതുപോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യ അത്ര ലളിതമായ ഒരു കാര്യവും അല്ല. ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ലാത്തവണം തകർന്നുപോയ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതം വലിയ പ്രഹേളികയായിരിക്കും. അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്തസ്സോടെ മരിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് - രാവണപ്രഭുവിലെ മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ - അനായാസേന മരണം വരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. അതിന് നിയമപരമായ പരിരക്ഷയും ഉണ്ട്. സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായ സണ്ണി അസ്തപ്പൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതേ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അസിസ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് അഥവാ സഹായത്തോടെയുള്ള ആത്മഹത്യ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത്.

English summary

Assisted Suicide is legal in some countries and there are two NGOs helping people in this. Exit International and Dignita are the no profit organizations working in this area.