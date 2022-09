എന്ത് മനസ്സിൽ കണ്ടോ അത് നടന്നിരിക്കും, ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനം, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നാൾഫലം

Astrology

oi-Sajitha Gopie

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് മനസ്സിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ സാധിക്കാനുളള സാധ്യതകൾ കാണുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധനപരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ പലതും കൈവരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നാൽ കുംഭം രാശിക്കാർക്കോ? സകലകാര്യ തടസ്സങ്ങള്‍, ധനനഷ്ടങ്ങള്‍, ഇച്ഛാഭംഗം, മനോമാന്ദ്യം, പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പരാജയം അങ്ങനെ അത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി വായിച്ചറിയാം.

English summary

Today Horoscope in Malayalam: Best Day for you, Whatever you wish is likely to happen today