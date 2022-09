അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം കയ്യിലെത്തും, ഈ രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാല ആഗ്രഹം സാധിക്കും, നാൾഫലം അറിയാം

Astrology

oi-Sajitha Gopie

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ദിവസമാണ്. ഏറെ കാലമായി ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമില്ലേ, അത് ഇന്ന് രാശിപ്രകാരം സാധിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല. പ്രതികൂലമായ സമയമാണ് ധനു രാശിക്കാർക്ക്. പലവിധ തടസ്സങ്ങളും, ദൗര്‍ഭാഗ്യവും വന്ന് ചേരാനാണ് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ നാൾഫലം വിശദമായി അറിയാം.

English summary

Unexpectedly, money will come in hand and the long-term wish of these zodiac signs will be fulfilled