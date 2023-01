ഈ നാളുകാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കും, പുതിയ ജോലി ലഭിക്കും, സമ്പത്തും മാന്യതയും ഉയരും, നാൾഫലം

ചില നാളുകാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കാര്യമായി ശോഭിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം സാധിക്കില്ല.

മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം നാളുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും. കേസുകളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അനുകൂലമായ കോടതി വിധിയുണ്ടാകാനുളള സാധ്യതയുണ്ട്. മേലധികാരികളിൽ നിന്നും അതൃപ്തി നേരിട്ടേക്കും.

ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം നാളുകാരുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഉന്നതരായ വ്യക്തികൾ വഴി ഈ നാളുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നാൾഫലം വായിക്കാം.

Today's Horoscope in Malayalam: Dreams of these people will come true, will get new job, wealth and prestige will increase