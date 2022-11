ഇനിയെന്ത് വേണം? ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഏത് കാര്യത്തിലും ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യം അനുകൂലം, വാരഫലം അറിയാം

Astrology

oi-Sajitha Gopie

നവംബർ മാസത്തിലെ അവസാന ആഴ്ചയാണിത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തുണയ്ക്കുമോ കർക്കിടകം രാശിക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അധിക ചെലവുകൾ വന്ന് ചേരാനുളള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏത് കാര്യവും നന്നായി ആലോചിച്ച് മാത്രം വേണം ചെയ്യാൻ.

ചിങ്ങം രാശിക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല സമയമല്ല. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഈ രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നടത്താൻ. നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെയുളള സമ്പൂർണ്ണ വാരഫലം വായിക്കാം.

English summary

Weekly Horoscope: What more do you need? These zodiac signs are lucky in any matter this week