Feature

oi-Binu Phalgunan

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ പ്രഫുല്‍ ഖോഡ പട്ടേലിന്റെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ലക്ഷദ്വീപില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പക്ഷേ, ആ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ എല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ജനവിരുദ്ധമെന്ന് പറയാവുന്ന പുതിയ നീക്കങ്ങളുമായി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്.

ലക്ഷദ്വീപില്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ പിരിച്ചുവിടും; എയര്‍ ആംബുലന്‍സിന് നിയന്ത്രണം, വ്യാഴാഴ്ച നിര്‍ണായക യോഗം

കേരളം കൂടെ നില്‍ക്കണം; എന്തുകൊണ്ട് ദ്വീപുകാര്‍ കേരളത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നു...

എയര്‍ ആംബലന്‍സിന്റെ കാര്യത്തിലും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം പുറത്ത് വരുന്ന പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ക്കെതിരെയുള്ള നടപടികള്‍ ഫലം കാണുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍, സമീപകാല ചരിത്രം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഉത്തരം ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികളുടെ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ്. പരിശോധിക്കാം...

ലക്ഷദ്വീപില്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്? പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നില്‍ എന്തൊക്കെ? കാരണക്കാര്‍ ആര്?

'സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള ചൊറിച്ചിൽ’;കുമ്മനത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന് കമന്റിട്ട് കൊടിക്കുന്നിൽ

English summary

Will there be any change happen in Lakshadweep after protests? What happened in other union territories , where Praful Patel is still the administrator