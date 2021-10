ഓരോ മണിക്കൂറിലും കോടികളും നഷ്ടം! ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്പോൾ കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്

Comprehensive Story

തൊടുപുഴ: അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞാല്‍, അത് നിയന്ത്രിതമായ രീതിയില്‍ തുറന്നുവിടുക എന്നത് മാത്രമാണ് പോംവഴി. ഏത് അണക്കെട്ടായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതില്‍ വീഴ്ച വരുമ്പോള്‍ ആണ് പലയിടത്തും അത് വന്‍ ദുരന്തങ്ങളില്‍ കലാശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്പോൾ, തുറക്കുന്നത് ചെറുതോണിയിലെ ഷട്ടർ... അപ്പോൾ കുളമാവോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്‍മിച്ച അണക്കെട്ടാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട്. കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന വൈദ്യുത സ്രോതസ്സും അത് തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ജലനിരപ്പ് അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുമ്പോള്‍, വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുക അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും അതുവഴി ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും തന്നെയാണ്. ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറക്കുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡ് വച്ചാണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ നഷ്ടക്കണക്കുകള്‍ ഉയരുക. ആ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കാം...

English summary

If three shutters of Idukki Dam lift 50 cm for 1 hour, the estimated loss of KSEB is calculated as mor than two crores. The loss is calculated on the basis of flowing water without producing electricity.