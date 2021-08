മധ്യേഷ്യയിൽ ഇനി റഷ്യൻ യുഗം; വിശ്വസിക്കാം എന്നതാണ് ഉറപ്പ്, അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതും അതുതന്നെ

World

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ അതിർത്തിയിൽ അധികം ദൂരെയല്ലാതെ റഷ്യൻ സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു. താലിബാൻ മുന്നേറ്റം ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും എന്ന് ലോകം കരുതാൻ തുടങ്ങിയ ഘട്ടം മുതൽ റഷ്യയുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അമേരിക്കയും നാറ്റോപടയും പിൻവാങ്ങുന്നതോടെ മധ്യേഷ്യയിൽ ഇനി വീണ്ടും റഷ്യൻ യുഗമാകും എന്നാണ് പല നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിന് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അമേരിക്ക് ഭയപ്പെട്ട് പിൻമാറിയതോ അതോ മടുത്ത് പിൻമാറിയതോ എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പുതിയതായി ഉയർന്നുവരുന്ന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യണം.

Russia's broader plans not only for Afghanistan but also for the Central Asia- Who will benefit it?