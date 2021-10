എയർ ഇന്ത്യ: സർക്കാരിന് പ്രദിനം 20 കോടി ചെലവ് കുറയും, പക്ഷേ എയർ ഇന്ത്യ പറപ്പിക്കാൻ ടാറ്റ പരുങ്ങുമോ?

Business

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി: എയർ ഇന്ത്യ, ടാറ്റ ഏറ്റെടുത്തത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ജെആർഡി ടാറ്റയായി തുടക്കമിട്ട വിമാന കമ്പനി ഒടുവിൽ ടാറ്റ കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ വാർത്തയുടെ ഒരു വൈകാരിക വശം. എന്നാൽ അതിനപ്പുറും ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക വശങ്ങളുണ്ട് ഈ വിൽപനയിൽ.

ടാറ്റ എയർലൈൻസ് അങ്ങനെ എയർ ഇന്ത്യ ആയ കഥ... ടാറ്റയുടെ മിശ്രണം, സർക്കാരിന്റെ പാക്കിങ്! ഒടുവിൽ ടാറ്റയുടെ കൈയ്യിൽ

എയർ ഇന്ത്യ വിൽക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം, രണ്ട് തവണയാണ് ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇതിനിടെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ കടന്നുപോയി, പല നിയമങ്ങളും മാറി. ഒടുവിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, ടാറ്റ സൺസിന് കീഴിലുള്ള ടാലസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എയർ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

English summary

Government wants to handover Air India to Tata as soon as possible, because it will save Rs 20 crore a day from taxpayers money.