Business

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അധികമൊന്നും ആര്‍ക്കും ഓര്‍ത്തെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അത് എംഎ യൂസഫലി തന്നെയാണ്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടികയിലും എംഎ യൂസഫലിയുണ്ട്.

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ നാട്ടികയില്‍ ജനിച്ച് ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖനായി എംഎ യൂസഫലി എങ്ങനെയാണ് വളര്‍ന്നത്? അതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എംഎ യൂസഫലി. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എറണാകുളം ശാഖാ സിഎ ദിനാഘോഷത്തില്‍ സംസാരിക്കവേയാണ് ആ കാര്യങ്ങള്‍ യൂസഫലി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

English summary

MA Yusuff Ali reveals his success mantras during his speech in ICAI CA day observation. Best quality, affordable price and best service are his secret of success.