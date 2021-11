ജോജുവിന്റെ കാർ തകർത്ത കേസ്; മുഖ്യപ്രതി ജോസഫിനും ജാമ്യം; ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഉപാധികളോടെ

Ernakulam

oi-Abhijith Rj

കൊച്ചി: ഇന്ധന വിലവർധനവിനെതിരായ റോഡ് ഉപരോധത്തിലുണ്ടായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നടൻ ജോജു ജോർജിൻ്റെ കാർ തകർത്ത കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി പി.ജി ജോസഫിന് ജാമ്യം. കൊച്ചി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. 37,500 രൂപ പിഴയും 50,000 രൂപയുടെ രണ്ട് ആൾ ജാമ്യവുമെന്ന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജോസഫിന്‍റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു.

കേസിൽ ജോജുവിന്റെ കാർ തകർത്തത് ജോസഫ് ആണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി കൂടിയാണ് ജോസഫ്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ പി. വൈ ഷാജഹാൻ, അരുൺ വർഗീസ്, ടോണി ചമ്മിണി, മനു ജേക്കബ്, ജെർജസ് ജേക്കബ്, ഷെരീഫ് വാഴക്കാല, ജോസഫ് മാളിയേക്കൽ എന്നിവരാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ച മറ്റ് പ്രതികൾ. ജോജുവിന്റെ കാർ കല്ലുപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചു തകർത്തത് ജോസഫാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ശാന്തി വക്കീൽ എന്തിട്ടാലും ലുക്കല്ലേ!!... ദൃശ്യത്തിലെ വക്കീലിന്റെ സാരി ലുക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

English summary

PG Joseph, the main accused in the case of actor Jojo George's car crash during the Congress' road blockade protest against the fuel price hike, has been granted bail.