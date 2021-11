ജോജുവിൻ്റെ കാർ തകർത്ത കേസ്; രണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ജാമ്യം; ജോസഫിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ചൊവ്വാഴ്ച

Ernakulam

കൊച്ചി: ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്കെതിരെ നടന്ന റോഡ് ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോജുവിൻ്റെ കാർ തല്ലി തകർത്ത കേസിൽ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഷാജഹാൻ, അരുൺ എന്നിവർക്കാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കാറിനുണ്ടായ കേടുപാടുകളുടെ ഭാഗമായി 50 ശതമാനം തുകയായി 37,500 രൂപ വീതം കെട്ടിവെക്കണമെന്നാണ് മജിസട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്. അരലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് ആള്‍ ജാമ്യവും നല്‍കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Two more Congress workers have been granted bail in connection with the road blockade against Jojo's car crash in connection with the fuel price hike.