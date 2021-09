നാല് മാസത്തിൽ വീണത് നാല് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ! അഞ്ചാമനും വരുന്നു... അതും ബിജെപിക്കാരൻ? എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ..

India

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി: കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നാല് മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്കാണ്. അവരവരുടെ പാര്‍ട്ടികളാണ് അവരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത്. വരുന്ന അഞ്ചാം മാസത്തില്‍ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കസേര കൂടി തെറിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍.

നാല് മാസത്തിനിടെ രാജിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്ന നാല് മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്‍ മൂന്ന് പേരും ബിജെപിക്കാര്‍ തന്നെയാണ്. അടുത്തതായി സ്ഥാനനഷ്ട ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നതും ഒരു ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍. അതാരാണ് എന്ന സൂചനയാണ് സി വോട്ടര്‍ സര്‍വ്വേകള്‍ നല്‍കുന്നത്.

English summary

4 Chief Ministers resigned in last 4 months, who will be the next? Another BJP Chief Minister? C Voter CM rating list suggest that, it might be Manoharlal Khattar from Haryana.