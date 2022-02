വെറുമൊരു ജന്മദിനാശംസ നേരാന്‍ വിളിച്ചതല്ല? കനിമൊഴിയെ അമിത് ഷാ ഫോണില്‍ വിളിച്ചതില്‍ അപകടം മണത്ത് ഡിഎംകെ

India

oi-Jithin Tp

ചെന്നൈ: നീറ്റ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് സമയം അനുവദിക്കാതിരിക്കെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡി എം കെ എം പി കനിമൊഴിയെ വിളിച്ച് ജന്മദിനാശംസ നേര്‍ന്നതില്‍ അപകടം മണത്ത് പാര്‍ട്ടി. ഡി എം കെയില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴ്ത്താനാണ് അമിത് ഷാ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ സംസാരം. ദേശീയ എലിജിബിലിറ്റി കം എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റില്‍ (നീറ്റ്) നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കുന്ന ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ അമിത് ഷായുടെ അനുമതിയ്ക്കായി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡി എം കെ എം പി എം കനിമൊഴിയെ ജനുവരി 5 ന് അവരുടെ 54-ാം ജന്മദിനത്തില്‍ ആശംസിക്കാന്‍ വിളിച്ചത്.

അമിത് ഷാ തന്നെ വിളിച്ചതായി തൂത്തുക്കുടിയില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ എം പിയായ കനിമൊഴി ദി ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ കടുത്ത ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി മാറിയെന്നാണ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെറും സ്വാഭാവികമായ ഫോണ്‍ കോള്‍ എന്നതിലുപരി രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങളുള്ളതാണ് ഇത് എന്നാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ നിഗമനം. ജനപ്രതിനിധികളെ കാണാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ജനുവരി ആറിനാണ് എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ നിയമസഭയില്‍ നീറ്റ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

English summary

Amit Shah has called DMK MP Kanimozhi to wish her a happy birthday as he was not given time to discuss the NEET bill for dmk leaders