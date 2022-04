ബീഹാറില്‍ രാഷ്ട്രീയം മാറിയേക്കും? നിതീഷ് കലിപ്പില്‍, മന്ത്രിസഭ പുനസംഘടനയിലൂടെ തണുപ്പിക്കാന്‍ നീക്കം

India

oi-Vaisakhan MK

ദില്ലി: ബീഹാറില്‍ രാഷ്ട്രീയം ചിത്രം പതിയെ മാറുന്നു. ബിജെപിയുമായി തുടര്‍ച്ചയായുള്ള പോര് നിതീഷ് കുമാറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തേജസ്വി യാദവിന്റെ ഇഫ്താര്‍ ചടങ്ങില്‍ നിതീഷ് പങ്കെടുത്തതോടെ ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള മഞ്ഞുരുകിയിരിക്കുകയാണ്. തേജസ്വിയുടെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് നിതീഷിന്റെ ആദ്യ വരവ് കൂടിയാണിത്.

പ്രശാന്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഒരിക്കലും വരില്ല, സത്യമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രവചനം

ബിജെപി സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിതീഷ് കുമാറിനെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാനാണ് നീക്കം. നിതീഷ് കുമാര്‍ ഒരിക്കലും തേജസ്വി യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന താല്‍ക്കാലിക മറുപടിയാണ് ജെഡിയുവില്‍ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പുനസംഘടന തന്നെ ബീഹാറില്‍ വരാനാണ് സാധ്യത.

അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ ബിജെപിയുടെ മുഖപത്രം പോലെ സംസാരിക്കരുത്; ഒറ്റക്കെട്ടായി ദക്ഷിണേന്ത്യ, ഹിന്ദി വിവാദം

English summary

bjp tries and cried after their idea to oust nitish kumar as bihar com no getting to win