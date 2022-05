India

oi-Swaroop Tk

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ലുലു മാള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബി ജെ പി. ലുലു മാളിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ അണ്ണാമലൈയാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. പുതുതായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ലുലു മാള്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഒരു ഇഷ്ടിക പോലും ഇടാന്‍ ബി ജെ പി സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ബി ജെ പി അറിയിച്ചു.

