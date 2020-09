പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരെ ചൈന നിരീക്ഷിക്കുന്നു; വിഷയം പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ഉന്നയിച്ച് കെസി വേണുഗോപാല്‍

India

oi-Ajmal MK

ദില്ലി: പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും അടക്കമുള്ള പതിനായിരം ഇന്ത്യക്കാരെ ചൈന നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പാര്‍ലമെന്‍റിലനുന്നയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം കെസി വേണുഗോപാല്‍. ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കളെ ചൈന നിരീക്ഷുന്നുവെന്നത് അത്യന്തം ഗൗരവതരമാണെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചൈനീസ് സർക്കാരുമായും, ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ 10,000ത്തോളം വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സഭയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. കെസി വേണുഗോപാലിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ..

ചൈനീസ് സർക്കാരുമായും, ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ 10,000ത്തോളം വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാജ്യസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷെൻഹായി ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ബിഗ്ഡാറ്റ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തുവെന്ന വാർത്തകൾ രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ്. രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, മുൻപ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻസിങ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരും, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക നേതാക്കളും നിരീക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇത് അത്യന്തം ഗൗരവതരമാണെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Today in Rajya Sabha raised the issue of Chinese surveillance on political leaders and key officials. As per a media report, a Shenzhen based tech company with links to Chinese govt is tracking over 10,000 Indians including Ho'ble President, Vice President, Prime minister, Congress President, Former Prime Minister and other political leaders in its global database of foreign targets.This is a serious concern regarding the national security and privacy of citizens. Demanded an enquiry and necessary actions from the Government.

