രാഹുലിനും ആതിയയ്ക്കും കോടികള്‍ സമ്മാനമായി കിട്ടിയോ..? സുനില്‍ ഷെട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ

100 ഓളം പേര്‍ മാത്രമായിരുന്നു സുനില്‍ ഷെട്ടിയുടെ ഫാം ഹൗസില്‍ നടന്ന വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്

മുംബൈ: ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാനും ഓപ്പണറുമായ കെ എല്‍ രാഹുലും നടിയും മോഡലും നടന്‍ സുനില്‍ ഷെട്ടിയുടെ മകളുമായ ആതിയ ഷെട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. ജനുവരി 23 ന് ഖണ്ടാലയിലെ സുനില്‍ ഷെട്ടിയുടെ ഫാം ഹൗസില്‍ വെച്ചായിരുന്നു കെ എല്‍ രാഹുലിന്റേയും ആതിയ ഷെട്ടിയുടേയും വിവാഹം. കെ എല്‍ രാഹുലിന്റേയും ആതിയ ഷെട്ടിയുടേയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.

കെ എല്‍ രാഹുലിന്റേയും ആതിയ ഷെട്ടിയുടേയും വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരുവര്‍ക്കും കോടികളുടെ വിലയുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ ആണ് ലഭിച്ചത് എന്ന തരത്തില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളില്‍ നിന്നും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളില്‍ നിന്നും അത്യാഡംബര വസ്തുക്കള്‍ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പ്രചരണം. ഇപ്പോഴിതാ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുനില്‍ ഷെട്ടിയും കുടുംബവും.

Did KL Rahul and Athiya Shetty get crores as a gift, This is what Sunil Shetty has to say