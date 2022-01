India

ഹൈദരാബാദ്: 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബി ജെ പിയ്‌ക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസില്ലാതെ ഫെഡറല്‍ മുന്നണി രൂപീകരിക്കാന്‍ ശ്രമം. തെലങ്കാന മുഖ്യന്ത്രിയും ടി ആര്‍ എസ് നേതാവുമായ കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഫെഡറല്‍ മുന്നണി രൂപീകരണം നടക്കുന്നത്.

ബീഹാറിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാഷ്ട്രീയ ജനതാ ദള്‍ (ആര്‍ ജെ ഡി) നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിലെത്തി ചന്ദ്രശേഖരറാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബി ജെ പിയ്‌ക്കെതിരെ പ്രാദേശികപാര്‍ട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് കെ സി ആറിന്റെ ശ്രമം. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ബീഹാര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ കെ സി ആര്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു.

