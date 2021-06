India

oi-Binu Phalgunan

ദില്ലി: വാക്‌സിന്‍ നയത്തില്‍ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍ 18 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള എല്ലാ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും സൗജന്യ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ 18 നും 45 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിന്റെ ബാധ്യത സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കായിരുന്നു നല്‍കിയിരുന്നത്.

രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സിൻ; നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വന്‍ പ്രഖ്യാപനം; സൗജന്യ വാക്‌സിന് പുറമെ സൗജന്യ റേഷന്‍, 80 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക്

ഇപ്പോഴത്തെ പെട്ടെന്നുള്ള മനംമാറ്റത്തിന് പലകാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. സുപ്രീം കോടതിയുടേയും ഹൈക്കോടതികളുടേയും ഇടപെടലുകള്‍ ഇതില്‍ നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. അതിനപ്പുറം രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

ദില്ലി വീണ്ടും സജീവമായതോടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ വീണ്ടും എത്തിത്തുടങ്ങി: ചിത്രങ്ങള്‍

3 വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷണത്തിൽ, കുട്ടികൾക്കുളളതും നേസൽ വാക്സിനും, 23 കോടി വാക്സിൻ നൽകിയെന്ന് മോദി

10000 കടന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ കൊവിഡ് മരണം, ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 9313 പേര്‍ക്ക്

മാലിദ്വീപില്‍ വെക്കേഷന്‍ അടിച്ചുപൊളിച്ച് സാക്ഷി മാലിക്, ബിക്കിനി ചിത്രങ്ങല്‍ വൈറല്‍

New T478K variant of covid 19 virus found in Mexico

English summary

There were huge criticism against Central Government over the management of Covid second wave in India. So the sudden decision for free vaccination for all is considered to be a political decision.