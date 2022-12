India

oi-Jithin TP

ഷിംല: ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുകയും സുഖ്വീന്ദര്‍ സിംഗ് സുഖു മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വിജയമുറപ്പിച്ച ശേഷം രൂപപ്പെട്ട ആശങ്കകളെ അസ്ഥാനത്താക്കിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിച്ചത്. സുഖ്വീന്ദര്‍ സിംഗ് സുഖുവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിന് പിന്നാലെ മുകേഷ് അഗ്‌നിഹോത്രി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും നിയമിച്ചിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രി. ജയ്‌റാം താക്കൂര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രി ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസിലെ സ്വാധീനശക്തികളില്‍ ഒരാളായത്? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

