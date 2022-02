ഹിജാബ് നിരോധനം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക; പുറത്തുനിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ

India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി അമേരിക്കയും. വിദേശത്തുള്ള മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിരീക്ഷിക്കുകയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന യു എസ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം ഇന്നലെ കര്‍ണാടകയിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. സ്‌കൂളുകളിലെ ഹിജാബ് നിരോധനം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയായ ഐ ആര്‍ എഫ് അംബാസഡര്‍ റഷാദ് ഹുസൈന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് ഹുസൈനെ ഐ ആര്‍ എഫിന്റെ അംബാസഡറായി യു എസ് സെനറ്റ് നിയമിച്ചത്. ഐ ആര്‍ എഫിന്റെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലീം അംബാസഡറാണ് അദ്ദേഹം.

ഒബാമ ഭരണകാലത്ത് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷന്റെ പ്രത്യേക ദൂതനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതുള്‍പ്പെടെ യു എസ് ഗവണ്‍മെന്റില്‍ അദ്ദേഹം മുമ്പ് നിരവധി ഉന്നത പദവികള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വിഷയത്തിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രചോദനാത്മകമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയെ നന്നായി അറിയുന്നവര്‍ക്ക് യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. കര്‍ണ്ണാടക സംസ്ഥാനത്തെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വസ്ത്രധാരണരീതി സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയം, കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ജുഡീഷ്യല്‍ പരിശോധനയിലാണ്.

പന്നികള്‍ക്ക് എല്ലിന്‍ കഷണങ്ങളാടല്ല മനുഷ്യ വിസര്‍ജ്ജ്യത്തോടാണല്ലോ പഥ്യം; ലോകായുക്തയ്‌ക്കെതിരെ ജലീല്‍

Our response to media queries on India’s reaction to comments by some countries on dress code in some educational institutions in Karnataka:https://t.co/Mrqa0M8fVr pic.twitter.com/pJlGmw82Kp