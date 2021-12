India

oi-Faisal K

ന്യൂ ഡല്‍ഹി: ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വവാദി ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. എല്ലാവരുടെയും ഡിഎന്‍എ വ്യത്യസ്മാണെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഹിന്ദുത്വവാധികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് എല്ലാവരിലും ഒരേ ഡിഎന്‍എ ആണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലാണ് തന്റെ അഭിപ്രായം കുറിച്ചത്. ഗംഗയില്‍ ഒറ്റക്ക് കുളിക്കുന്നയാളെ ഹിന്ദുത്വവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്നും, എന്നാല്‍ ഹിന്ദുവെന്നത് കോടികള്‍ കൊണ്ടിപോകുന്നയാളാണെന്നും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

