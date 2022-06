India

വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭര്‍ത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പുതിയ ഒരു ജീവിതം തേടിപ്പോകുന്നവരുടെ കഥ നമ്മള്‍ വാര്‍ത്തകളായി അറിയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്‌നങ്ങളും പൊലീസ് കേസ് അവുന്നതോടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്. ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കാരണവും മറ്റ് പല കാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്നുമാണ് പലരും ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിതം തേടിപ്പോകുന്നത്. എന്നാല്‍ ബീഹാറില്‍ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന വാര്‍ത്ത എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്നതുമാണ്..

Just After two years of love, married woman left her husband just 45 days and elope with Her Ex