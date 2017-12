മോദി തരം താഴ്ന്നവനെന്ന പരാമർശം; മണിശങ്കർ അയ്യർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ

ദില്ലി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കർ അയ്യർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ മണിശങ്കർ അയ്യർ തരംതാഴ്ന്നവനെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ​പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ മോശം പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ്​ തന്റെ അതൃപ്​തി അറിയിച്ചത്. ''ബി.ജെ.പിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ്​ പാർട്ടിക്കെതിരെ വളരെ മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്​. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്​ വ്യത്യസ്​തമായ സംസ്​കാരവും പാരമ്പര്യവുമാണുള്ളത്​. മണിശങ്കർ അയ്യർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അദ്ദേഹം അതിൽ മാപ്പുപറയുമെന്ന് താനും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കരുതുന്നത്" എന്നാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

''മോദി തരംതാഴ്​ന്ന, സംസ്​കാരമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്​. ഈ സമയത്ത്​ എന്തിനാണ്​ അദ്ദേഹം വിലകുറഞ്ഞ ര്ഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത്" എന്നായിരുന്നു മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ പ്രസ്താവന. ഗുജറാത്ത്​ റാലിയിൽ ​ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്​റുവിനെ പരാമർശിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ നിർമിതിക്കായി ബാബാ സാഹേബ്​ അംബേദ്​കർ നൽകിയ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച്​ മോദി സംസാരിച്ചതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കവെയാണ് അയ്യർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അംബേദ്​കറിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ തഴയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത്​ വിജയിച്ചില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ പറഞ്ഞതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാനും രാഹുൽ ഗാന്ധി മറന്നില്ല. എന്നെ തരം താഴ്ന്നവനെന്ന് വിളിച്ചതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നല്‍കിയ മറുപടി. അത്തരമൊരു മനസ്ഥിതി ഞങ്ങള്‍ക്കില്ല. ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിനും 14 നും നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസുകാരോട്​ഇതിന്​ഞങ്ങള്‍ മറുപടി പറയുമെന്ന് സൂറത്തില്‍ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ റാലിയില്‍ മോദി പറഞ്ഞു. മണിശങ്കര്‍ അയ്യ​രുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദും​ രംഗത്തെത്തി. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തരംതാഴ്‌ന്നവനെന്നാണ്​അയ്യര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്​. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണെന്നും രവിശങ്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

BJP and PM routinely use filthy language to attack the Congress party. The Congress has a different culture and heritage. I do not appreciate the tone and language used by Mr Mani Shankar Aiyer to address the PM. Both the Congress and I expect him to apologise for what he said.