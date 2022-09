India

oi-Jithin Tp

ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലെത്തിച്ച ചീറ്റപ്പുലികളെ കാണാന്‍ ആര്‍ക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിര്‍ദേശം. ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ നമീബിയയില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചീറ്റപ്പുലികളെ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെത്തിച്ചത്.

ചീറ്റകളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് അവ ഇണങ്ങുന്നതുവരെ ആരേയും പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വളന്റിയര്‍മാരോടാണ് നരേന്ദ്ര മോദി നിര്‍ദേശിച്ചത്. തന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പോലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കരുത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീറ്റപ്പുലികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ച 'ചീറ്റ മിത്ര' വളന്റിയര്‍മാര്‍ക്കാണ് മോദി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

English summary

Narendra Modi has directed that no one should be allowed to see the cheetahs in Kuno National Park