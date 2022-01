India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: വ്യക്തികളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ കുത്തിവെക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച കൊവിഡ്-19 കുത്തിവെപ്പ് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ഇത് വ്യക്തമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. വികലാംഗര്‍ക്ക് വീടുതോറുമുള്ള കൊവിഡ് -19 വാക്സിനേഷന് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ ജി ഒ ആയ എവാര ഫൗണ്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജിക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രം.

അതേസമയം നിലവിലെ രോഗവ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വാക്സിനേഷന്‍ വലിയ പൊതുതാല്‍പ്പര്യമുള്ളതാണെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറും ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ, നിര്‍ബന്ധിത വാക്സിനേഷന്‍ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീകോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ എല്ലാ പൗരന്മാരും വാക്സിനേഷന്‍ എടുക്കണമെന്ന് വിവിധ പ്രിന്റ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ കൃത്യമായി നിര്‍ദേശിക്കുകയും പരസ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സമ്മതിച്ചു. ജനുവരി 13 നാണ് കേന്ദ്രം സുപ്രീകോടതിയില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചത്.

കെ റെയില്‍ നടപ്പാക്കിയാല്‍ പിണറായി ചരിത്രപുരുഷനാകുമെന്ന ഭയമാണ് യുഡിഎഫിന്: കോടിയേരി

English summary

The Central Government has told the Supreme Court that covid vaccination is not given without the consent of individuals. The government told the court that this was evident in the covid-19 vaccination guidelines issued by the Union Ministry of Health.