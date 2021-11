യുപിയിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തണമോയെന്ന് തിരുമാനിച്ചിട്ടില്ല; നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ടികായത്ത്

India

oi-Rakhi

ദില്ലി; വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത്ത് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയത്. യുപിയിൽ പ്രചരണ നടപടികൾ കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആറ് മാസത്തോളം നീളുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ നയി്കുമെന്നായിരുന്നു നേതാക്കൾ അറിയിച്ചത്.

എന്നാൽ വിവാദ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നിലപാട് തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടികയാത്ത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തിരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ടികായത്ത് പ്രതികരിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 യോടാണ് ടികായത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

No decision has been taken on whether to campaign against the BJP in UP; Tikayat softened his stance