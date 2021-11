India

ദില്ലി: നമ്മുടെ ഭരണഘടന വൈവിധ്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ടാണ് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും വലിയ പരിശ്രമം ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭരണഘടന ദിനത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സെല്‍ട്രല്‍ ഹാള്‍ യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. പല ഉന്നത നേതാക്കളും നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടന നൽകുന്നതിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് പോരാടിയ എല്ലാവർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

1950 ന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടേയും അതിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെയും മഹത്വത്തേയും കുറിച്ച് എല്ലാവരേയും ബോധവത്കരിക്കാനാണ്. എന്നാൽ ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താനും ഈ ദിനം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മുംബൈയിലെ 26/11 ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ വാർഷികആചരണ ദിനം കൂടിയാണ്. തീവ്രവാദികളോട് പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച രാജ്യത്തെ എല്ലാ ധീര ജവാന്മാർക്കും ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

അതേസമയം, ഭരണഘടനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടികള്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ബഹിഷ്കരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പടേയുള്ളു 14 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളാണ് ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരുമിക്കുകയും ചെയ്തു. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണഘടനയെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. ശൈത്യകാല സമ്മേളത്തില്‍ ഈ 14 പാര്‍ട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് സര്‍ക്കാരിനെ നേരിടുമെന്ന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഗാര്‍ഗെയും വ്യക്തമാക്കി.

