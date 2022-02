India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: പഞ്ചാബില്‍ അധികാരം പിടിച്ചാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സൂപ്പര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും നവ്‌ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദുവെന്ന് പാര്‍ട്ടി എം പി രവ്‌നീത് സിംഗ് ബിട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ചരണ്‍ജിത് ചന്നിയെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിട്ടുവിന്റെ പ്രതികരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദുവിന് ഏത് പദവി നല്‍കും എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.പാര്‍ട്ടി വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് (നവ്ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു) സൂപ്പര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നല്‍കും, ബിട്ടു പറഞ്ഞു.

ചരണ്‍ജിത് ചന്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സര്‍വാത്മനാ സിദ്ദു അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും തീരുമാനത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ബിട്ടു പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിലെ സാധാരണക്കാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്നിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ഒരു ഉത്സവം പോലെ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ജനങ്ങള്‍ വരുമെന്നും ബിട്ടു പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിലെ ഓരോ പാവപ്പെട്ടവനും ഗുരുദ്വാരകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചരണ്‍ജിത് സിംഗ് ചന്നിക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം.

ഹിജാബ് നിരോധനം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക; പുറത്തുനിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ

English summary

Ravneet Singh has said that Navjot Singh Sidhu will be the super chief minister if Congress comes to power in Punjab.