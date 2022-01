India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാവുക 26 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജയപരാജയങ്ങള്‍. 2017 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമനുസരിച്ച് ഈ 26 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 5000 ത്തിന് താഴെയാണ് ജയിച്ച കക്ഷികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം. സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടിംഗ് നിലയില്‍ മാറി മറിയാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പ്രചരണം ശക്തമാക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍.

സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂരിപക്ഷം കുറവുള്ള സീറ്റുകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിജയമുള്ളത് കോണ്‍ഗ്രസിനാണ്. ആകെയുള്ള 26 സീറ്റില്‍ 11 ഇടത്തും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 5000 ത്തില്‍ താഴെയാണ്. ശിരോമണി അകാലിദളിന് ഏഴിടത്തും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ആറിടത്തും ബി ജെ പിയ്ക്ക് രണ്ടിടത്തും 5000 ത്തില്‍ താഴെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം. കോണ്‍ഗ്രസ് ജയിച്ച 11 സീറ്റില്‍ രണ്ടിടത്തും 1000 ത്തില്‍ താഴെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം. ശിരോമണി അകാലിദള്‍ ജയിച്ച ഒരു സീറ്റിലും ആയിരത്തില്‍ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷമേയുള്ളൂ.

47 സീറ്റില്‍ ഭൂരിപക്ഷം 5000 ത്തില്‍ കുറവ്; ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഈ സീറ്റുകള്‍ ആരെ തുണയ്ക്കും?

English summary

26 constituencies result will be crucial in next month's Punjab elections. According to the results of the 2017 Assembly elections, the majority of the winning parties are less than 5,000 in these 26 constituencies.