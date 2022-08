എന്നും ഭാര്യയോട് വഴക്ക്; ഒടുവില്‍ താമസം പന മുകളില്‍; പിന്നാലെ യുവാവിനെതിരെ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടപ്പരാതി

India

oi-Alaka KV

കുടുംബ ജീവിതം ആകുമ്പോൾ തട്ടീം മുട്ടീം മുന്നോട്ടുപോകും ....വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ വാചകം കേൾക്കാറില്ലേ. അതെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തട്ടലും മുട്ടലും പിണക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോവുക എന്നൊക്കെയാണ് മുതിർന്നവർ നൽകാറുള്ള ഉപദേശം. കാര്യം ശരിയാണ് മിക്ക വീടുകളിലും വഴക്കുകൾ സാധാരണമാണ്.

ഒന്നുകിൽ പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ ക്ഷമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ രണ്ട് പങ്കാളികളും ഒരുമിച്ച് ക്ഷമിക്കണം. എന്നാൽ ഭാര്യയുമായുള്ള വഴക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കേട്ടാൽ നമ്മൽ അന്തംവിട്ടുപോകും. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആണ് സംഭവം. ഭാര്യയുമായുള്ള നിരന്തരമായ വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം മറ്റേതെങ്കിലും ഭർത്താവ് ചെയ്യുമോ എന്ത് സംശയമാണ്.

