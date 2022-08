India

oi-Nikhil Raju

റേഷൻ കാർഡുമായി സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ പതാക വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് വരുണ്‍ഗാന്ധി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ഭാരമായി മാറുകയാണെന്നും വരുണ്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ റേഷൻ കടകളിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റേഷൻ വിഹിതം കുറക്കുന്നു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ത്രിവർണ്ണ പതാകയുടെ വില പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് ലജ്ജാകരണമാണെന്നും വരുൺ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ്.

English summary

Shameful BJP's Varun Gandhi On Buy National Flag To Get Ration Video It would be unfortunate if celebrations to mark the 75th anniversary of Independence become a burden for the poor.