oi-Jithin Tp

മുംബൈ: ബി ജെ പിയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ശിവസേന. ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യത്തിലിരുന്ന 25 വര്‍ഷം ശിവസേനയ്ക്ക് പാഴായെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഉദ്ദവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. ശിവസേനയെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍വച്ച് തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ശിവസേനയെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തത്. ബി.ജെ.പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരവാദം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ശിവസേന സ്ഥാപകന്‍ ബാല്‍ താക്കറെയുടെ 96ാം ജന്‍മവാര്‍ഷികത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിര്‍ച്വലി ആണ് അദ്ദേഹം ശിവസേനാ പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. ദേശീയ തലത്തില്‍ ബി ജെ പി നയിക്കുകയും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേന നോക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഇരു പാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവര്‍ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടില്‍ തന്നെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും ഉദ്ദവ് താക്കെറെ പറഞ്ഞു.മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറത്ത് ദേശീയ തലത്തില്‍ ശിവസേനയുടെ സ്വാധീനം വിപുലീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും.

English summary

Shiv Sena lashes out at BJP. Uddhav Thackeray has said that the Shiv Sena has wasted 25 years in alliance with the BJP.