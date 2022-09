രാഹുലിനെ കുറിച്ച് കെജ്രിവാളിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ട് ചിരിച്ചുമറിഞ്ഞ് സദസ്സ്...ചോദ്യത്തിന് മറുചോദ്യം

India

oi-Alaka KV

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ച് ആംആദ്മി അദ്ധ്യക്ഷനും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. വെറുതേ കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ട് കൊടുത്ത് പാഴാക്കാതെ ആ വോട്ട് ആംആദ്മി നല്‍കണമെന്നാണ് വോട്ടര്‍മാരോട് കെജ്രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം. എന്‍ഡിടിവിയോടായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പ്രതികരിച്ചത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉള്ളപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദുര്‍ബലമാക്കാന്‍ തന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് കെജ്രിവാള്‍ പരിഹസിച്ചത്.

'സത്യസന്ധമായി, നിങ്ങള്‍ എന്നോട് പറയൂ... കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ? രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മതിയോ? എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ,' ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സദസ്സിൽ ചിരി പടർന്നു. രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെക്കുറിച്ചും കെജ്രിവാൾ പ്രതികരണം നടത്തി. നല്ല കാര്യം അവരത് ചെയ്യട്ടേ..എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും നല്ലകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം...അവർക്ക് ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.

English summary

The audience laughed at Kejriwal's remark about Rahul, and here is what he said about Rahul Gandhi