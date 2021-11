India

ബംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷക്കാലമായി ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലെ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് ശരീരങ്ങള്‍. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലെ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ അഴുകുന്നത്.

ഒന്നരവര്‍ഷം മുമ്പാണ് ദുര്‍ഗ സുമിത്ര (40), മുനിരാജു (50) എന്നിവര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ രണ്ടിന് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ മരണ വാര്‍ത്ത വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കേട്ടത്. സ്‌റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കേര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നും, ബംഗളൂരു രജാജി നഗര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരിച്ചത് ദുര്‍ഗ സുമിത്രയും, മുനിരാജുവുമാണെന്ന് താരിച്ചറിഞ്ഞത്.

