India

oi-Jithin Tp

ലഖ്‌നൗ: കോണ്‍ഗ്രസടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ മത്സരരംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയും എസ് പിയുമായുള്ള പോരാട്ടമായി ഇതിനോടകം ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായതോടെ ഈ പോരിന് ആവേശവും മൂര്‍ച്ചയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബി ജെ പിയെ എതിര്‍ത്ത് തോല്‍പ്പിക്കുക എന്ന കഠിനജോലി കൂടുതല്‍ പ്രയാസകരമാകുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ എസ് പിയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ ഏകീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത് ഷാ നടത്തിയ ബി എസ് പിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രസക്തി അംഗീകരിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശവും ഇതിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

പതിവിന് വിപരീതമായി യാദവേതര വവോട്ടുകളില്‍ കണ്ണുവെച്ചാണ് അഖിലേഷ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്ത്രം മെനഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ബി എസ് പി, കോണ്‍ഗ്രസ്, എ ഐ എം ഐ എം, എന്നീ പാര്‍ട്ടികളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ വോട്ടുബാങ്കില്‍ നല്ലൊരു വിഹിതം അടര്‍ത്തിയെടുക്കും എന്ന ആശങ്ക എസ് പിയ്ക്കും അഖിലേഷിനും മുന്നിലുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ കോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ നിശബ്ദ പ്രചരണമാണ് ബി എസ് പി നടത്തുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസാകട്ടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനില്‍പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് എം പി അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസിയുടെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ്-ഇ-ഇത്തേഹാദ്-ഉല്‍-മുസ്ലിം (എ ഐ എം ഐ എം) മുസ്ലീം വോട്ടര്‍മാരുടെ പുതിയ ഓപ്ഷനാകുന്നതിനായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

English summary

Though parties including the Congress are in the fray, the Uttar Pradesh elections have already been portrayed as a battle between the BJP and the SP.